Дрони СБУ вразили два склади боєприпасів окупантів на захопленій Луганщині

Дальнобійні безпілотники знищили два склади боєприпасів окупантів на Луганщині. Фото: СБУ

У ніч на 19 серпня дрони СБУ вдарили по складах боєприпасів російських окупантів у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині. Це місто розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



«Беспілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що знищення боєприпасів допомагає Силам оборони. Демілітаризація військових складів та техніки окупантів продовжуватиметься й надалі.



Раніше ми писали, що на тимчасово захопленій території Запорізької області українські військовослужбовці знищили вантажний потяг РФ із цистернами. Видно величезні клуби чорного диму.

