Росіяни обстріляли Костянтинівку: є постраждалі та руйнування

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки у вівторок, 19 серпня. Фото: МВА

У вівторок, 19 серпня, російські війська завдали чергових авіаційних ударів по місту Костянтинівці Донецької області, використавши для атаки авіабомби ФАБ-250. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Зазначається, що перший авіаудар агресор завдав по відкритій території міста.

«На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань», — повідомив Горбунов.

Пізніше росіяни завдали ще чотирьох ударів по житловій забудові.

«Є ймовірність, що постраждала одна цивільна особа, яка може перебувати під завалами будинку», — зазначив начальник МВА.

Костянтинівська міська військова адміністрація разом із поліцією, ДСНС та комунальними службами громади проводить роботи з деблокування мешканки будинку, у який влучила ракета. Наразі ведуться роботи з розбирання зруйнованих конструкцій, йдеться у повідомленні.

Окрім цього, російська авіація завдала ще п'яти ударів по місту. Один із цивільних самостійно звернувся по медичну допомогу до травмпункту КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради» з тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок атаки.

За словами Горбунова, російські снаряди завдали пошкоджень цивільній та адміністративній інфраструктурі. Зруйновано фасад адміністративної будівлі, будівлю навчального закладу та 12 фасадів багатоповерхових житлових будинків. Крім того, пошкоджено легковий автомобіль.

