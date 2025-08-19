ГУР повідомило про російські судна, що вивозять вугілля та зерно з окупованих територій

Ілюстративне фото

Головне управління розвідки України розширило список російських суден, які займаються незаконним перевезенням зерна та вугілля з тимчасово окупованих територій.

За даними ГУР, до переліку додано відомості ще про 42 суди. Загалом у «тіньовому флоті» РФ задіяно 1067 суден. Ці судна використовуються для експорту підсанкційної російської та іранської нафти, вивезення українського зерна та вугілля. У оновленому списку відображено дані про судна, які використовують недостовірні прапори.

У розвідці наголошують, що агресори транспортують зброю міжнародними морськими шляхами на цивільних торгових судах. Додатково за рахунок продажу сільгосппродукції, вивезеної з окупованих територій України, Москва фінансує війну та підтримує союзників — Іран та КНДР.

З початку повномасштабного вторгнення РФ вивезла близько 15 млн. тонн українського зерна, повідомляє Reuters з посиланням на заступника міністра економіки, навколишнього середовища та сільського господарства Тараса Висоцького. Встановлено, що у чорноморських портах викрадену українську пшеницю змішують із російською та відправляють на експорт.



Зазначається, що, за словами трейдерів, відстежити походження зерна після такого змішування неможливо. Минулого року окуповані райони Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей забезпечили близько 3% всього російського врожаю зернових. Цього року лише в Луганській області окупанти планують зібрати не менше 1 млн. тонн зерна на суму близько $230 млн.

Нагадаємо, за час з моменту початку повномасштабного вторгнення випадки, коли суд блокували або повертали назад, поодинокі.