В Україні збільшать виплати при народженні дитини до 50 тисяч гривень: ВР підтримала законопроєкт

Виплати за народження дитини збільшать до 50 тисяч гривень. Фото: Вікіпедія

В Україні збільшать одноразову виплату після пологів до 50 тисяч гривень. Крім того, деякі вагітні жінки матимуть змогу отримувати по 7 тис. гривень щомісяця. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



Проєкт закону проголосували 290 нардепів.



Які нововведення будуть:



«Більш грошей при народженні дитини. Одноразова виплата при народженні першої, другої або будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41280 гривень, з яких частина виплачувалася щомісяця. Тепер – однією сумою», — зазначив він.



«Пакет малюка» можна буде замовити з 36 тижня вагітності. Раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини.



Якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно), їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 гривень у період вагітності.



«Якщо мама, тато чи бабуся/дідусь залишається вдома доглядати дитину до 1 року — держава виплачуватиме допомогу (планується 7000 гривень на місяць)», — повідомив він.



Крім того, буде ще одна виплата «єЯсла». Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнилося 1 рік — можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 гривень щомісяця).



Також запроваджується одноразова виплата — 5000 гривень кожному першокласнику. «Пакет школяра» — 5000 гривень на придбання речей до школи.



Раніше ми писали, що Кабінет міністрів у середу, 30 липня, ухвалив рішення на виконання закону про призначення одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих добровольців.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях