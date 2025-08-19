Російські військові почали використовувати «шахеди» з відеокамерами — «Флеш»

Один із збитих «шахедів» армії РФ, який був оснащений відеокамерою. Фото: Сергій «Флеш»/Телеграм

Росіяни почали встановлювати відеокамери на ударні безпілотники типу «Шахед», які запускають по території України. Противник намагається отримати відео аж до моменту удару дрона.

Такі «шахеди» з відеокамерами виявили 18 серпня серед безпілотників, які збили Сили оборони України в ході російських атак. Про це повідомив український спеціаліст у сфері радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов у своєму телеграм-каналі.

«Сьогодні серед збитих "шахедів" було виявлено кілька дронів з відеокамерами», — повідомив фахівець.

Зазначається, що якщо раніше такі відеокамери українські військові знаходили лише на розвідувальних російських безпілотниках — дронах на кшталт «Гербера», то тепер росіяни відстежують у режимі відео удари по Україні також за допомогою «шахедів».

Також «Флеш» показав, як виглядає один із збитих «шахедів», на якому була виявлена відеокамера.

На думку експерта, російська армія обладнала ударні безпілотники відеокамерами, щоб отримувати відео під час польоту аж до моменту завдання удару.

«Поки що рано говорити, навіщо противник їх встановлює і як саме використовує, але можна сказати точно, що ворог намагається отримати відеозображення під час польоту "шахеда" аж до моменту удару», — зазначив Сергій «Флеш».