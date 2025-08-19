Верховна Рада готується поновити прямі трансляції засідань з вересня

Скріншот

Верховна Рада України планує відновити прямі трансляції своїх засідань із початку нової сесії у вересні. За словами народного депутата Олексія Гончаренка, про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.



Як уточнив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, проєкт ухвали про повернення прямих ефірів вже підготовлений і перебуває на узгодженні з більшістю. Востаннє засідання парламенту у тестовому режимі транслювалось 31 липня 2025 року. Тоді ж пройшли засідання кількох комітетів. Ефір був доступний на офіційному сайті Верховної Ради та YouTube-каналі «РАДА».



Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році прямі трансляції засідань припинили з міркувань безпеки. Натомість записи публікували із затримкою приблизно з годину після закінчення засідання. Наразі комітет з питань свободи слова працює над документом, який має врахувати вимоги безпеки та дозволить відновити трансляції.