З водойми в Краматорському районі дістали тіло чоловіка

Рятувальники вилучили тіло чоловіка з водойми. Фото: ДСНС

У селі Мар'ївка Краматорського району Донецької області 18 серпня виявили та вилучили з місцевого ставка на берег тіло чоловіка. Трагедія сталася в Олександрівській громаді. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Рятувальники Донеччини дістали тіло утопленика з місцевої водойми», — йдеться у повідомленні.



Причини та обставини пригоди з'ясовують відповідні служби.



У відомстві нагадали, що через активні бойові дії на території Донецької області немає офіційно дозволених місць для купання.



Раніше ми писали, що 31 липня у селищі Шабельківка Краматорського району Донецької області сталася НП. Рятувальники витягли тіло потопельника з місцевої водойми.

