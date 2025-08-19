Російська авіація вдарила по Добропіллю: обрушилася п'ятиповерхівка, є загиблий та поранений

Наслідки удару по Добропіллю. Фото: ДСНС

Вранці 19 серпня російські війська завдали авіаудару по житловій забудові міста Добропілля. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пошкоджені шість багатоквартирних будинків. За однією з адрес частково зруйнований під'їзд п'ятиповерхового будинку. З пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники евакуювали постраждалого чоловіка.



За іншою адресою зруйновані квартири з третього по п'ятий поверх у під'їзді п'ятиповерхового будинку. Із заблокованої квартири на третьому поверсі бійці ДСНС дістали чоловіка, який помер під час транспортування у кареті швидкої медичної допомоги. Також рятувальники загасили пожежу на трьох балконах квартир.

