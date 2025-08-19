Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Українські пілоти дронів знищили російські танки в укриттях на Лиманському напрямку: кадри

19 серпня 2025, 19:09

Російський танк на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Російський танк на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

Пілоти аеророзвідки виявили рух російського танка та його укриття на Лиманському напрямку. Про це повідомили на сторінці підрозділу Signum 53-ї механізованої бригади ЗСУ.

Бійці батальйону Signum вилетіли на завдання і завдали двох точних ударів по цілі.

Пізніше українські військові зафіксували ще одне укриття танка: перший дрон зірвав маскувальну сітку, другий – завдав ураження.

«На приціл потрапила й ворожа БМП. Без шансів», – зазначили у підрозділі.

Нагадаємо, що в ніч на 18 серпня ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції в Тамбовській області РФ, внаслідок чого нафтопровід «Дружба» зупинений.

