СБУ повідомила про підозру генералу РФ Миколі Гостєву, який наказав вдарити по драмтеатру та пологовому будинку в Маріуполі

Російський генерал Микола Гостєв. Фото: кадр із відео

Служба безпеки України зібрала доказову базу на командувача 4-ї армії Військово-повітряних сил Південного військового округу РФ, генерал-лейтенанта Миколу Гостєва. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За даними слідства, у березні 2022 року Гостєв наказав вдарити з повітря по центру Маріуполя. Війська РФ прицільно атакували будівлю пологового будинку міської лікарні №3, обласний драматичний театр та житлові будинки.



Для ударів окупанти задіяли 10 бойових літаків: винищувачі Су-30СМ та фронтові бомбардувальники Су-24М. Задокументовано, як під час повітряної атаки бойові літаки РФ вдарили по пологовому відділенню та драмтеатру фугасними авіабомбами ФАБ-500.



Також за наказом російського генерала його підлеглі бомбардували житлову забудову в центрі Маріуполя.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Гостєву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, пов'язані з умисним вбивством, скоєні за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.



У пресслужбі Донецької обласної прокуратури зазначили, що російські військові вдарили по драмтеатру, попри напис на асфальті «ДЕТИ», який цивільні написали саме російською мовою.



У будівлі від обстрілів ховалися сотні цивільних. Більшість із них загинули або отримали поранення.



Внаслідок удару по пологовому будинку загинули та отримали поранення десятки цивільних.

Нагадаємо, що у 2023 році СБУ заочно повідомила про першу підозру Гостєву, який командував обстрілами цивільної інфраструктури Маріуполя.