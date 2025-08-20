Дванадцять осіб дістали поранень внаслідок російського удару по Охтирці Сумської області

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

20 серпня 2025, 08:25

Росіяни атакували Охтирку на Сумщині, поранено 12 осіб.

Війська РФ у ніч проти 20 серпня масовано атакували безпілотниками місто Охтирка на Сумщині. Відомо про 12 постраждалих, серед яких діти. Про це повідомила Національна поліція.

Зазначається, що постраждав багатоквартирний будинок, 13 приватних будинків, господарська будівля та гараж. Загалом внаслідок атаки дістали поранень 12 осіб, серед яких двоє дітей.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження.

Раніше повідомлялося, що 19 серпня з 21:30 пролунала серія вибухів у місті Слов'янськ Донецької області. У місцевих пабликах з'явились світлини після вибухів. Зважаючи на кадри, на місцях «прильотів» виникли пожежі.

