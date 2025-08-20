Дванадцять осіб дістали поранень внаслідок російського удару по Охтирці Сумської області

Росіяни атакували Охтирку на Сумщині, поранено 12 осіб. Фото: Національна поліція України

Війська РФ у ніч проти 20 серпня масовано атакували безпілотниками місто Охтирка на Сумщині. Відомо про 12 постраждалих, серед яких діти. Про це повідомила Національна поліція.

Зазначається, що постраждав багатоквартирний будинок, 13 приватних будинків, господарська будівля та гараж. Загалом внаслідок атаки дістали поранень 12 осіб, серед яких двоє дітей.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження.

