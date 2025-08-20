Дружківка: FPV-дрон поцілив у квартиру дев'ятиповерхівки

У вівторок, 19 серпня, приблизно о 16:45, FPV-дрон поцілив у квартиру дев'ятиповерхового будинку на вулиці Космонавтів у Дружківці. Про це повідомляють місцеві паблики.
Зазначається, що внаслідок влучання пошкоджено квартиру, постраждалих немає.
Усього за добу зафіксовано три удари по Дружківці і один — по селу Торське Дружківської територіальної громади.
Раніше повідомлялося, що після опівночі 19 серпня російські окупаційні війська за допомогою FPV-дрону атакували місто Дружківка Донецької області. Внаслідок цієї атаки було пошкоджено багатоквартирний будинок. Крім того, у селищі Райське Дружківської територіальної громади 18 серпня внаслідок влучання трьох російських бомб КАБ-250 пошкоджено 21 приватний будинок.
