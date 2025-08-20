У Києві та 15 областях підготують десятки тисяч місць для переселенців. Що відомо

Евакуація людей. Фото: КМУ

У місті Павлоград Дніпропетровської області транзитний центр для переселенців працює на межі можливостей. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.



За її словами, лише цього літа евакуювали понад 52 тисячі людей з Донецької та Дніпропетровської областей.



«Серед них тисячі дітей та сотні маломобільних груп населення. Щоб розвантажити центр, відкриваємо нові транзитні пункти у Лозовій та Волоському. До кінця місяця в 15 областях та Києві будуть підготовлені не менше 30 тисяч місць, у тому числі для маломобільних людей. «Укрзалізниця» щодня перевозить тисячі евакуйованих додатковими вагонами. Я дала необхідні доручення залученим міністерствам та службам – від розгортання нових центрів до підготовки інфраструктури до зими», – заявила прем'єрка.

Нагадаємо, що 14 серпня оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми із міста Дружківка на Донеччині.