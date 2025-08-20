У Костянтинівці з сьогоднішнього дня припиняє роботу «Укрпошта»

З 20 серпня 2025 року у місті Костянтинівка Донецької області припиняють роботу відділення «Укрпошти». Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

«Дуже важко це казати, але... сьогодні ми закриваємо наші відділення Укрпошти в Костянтинівці», — написав він.

За словами Смілянського, «стало надто небезпечно продовжувати роботу, і збереження життя працівників та клієнтів переважило бажання підтримати тих, хто досі залишається у місті».

Генеральний директор «Укрпошти» зазначив, що відділення у Дружківці, Олексієво-Дружківці, розташовані за кілька кілометрів від Костянтинівки, продовжують працювати та обслуговувати клієнтів.

Також продовжують роботу відділення «Укрпошти» у Добропіллі, додав Смілянський.