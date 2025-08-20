Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Окупанти почали використовувати новий дрон з LTE-зв'язком та дистанційним керуванням

20 серпня 2025, 11:17

Окупанти почали використовувати новий дрон з LTE-зв'язком та дистанційним керуванням

Росія випробовує новий дрон із LTE-зв'язком. Фото: ГУР Росія випробовує новий дрон із LTE-зв'язком. Фото: ГУР

Російська армія активно застосовує на фронті новий БПЛА з LTE-зв'язком та можливістю віддаленого управління. Дрон може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна мета для навантаження української ППО. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.

«Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу. В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV», — йдеться в повідомленні.

Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу «дельта-крило», подібний до Shahed-131 (Гєрань-1), але дещо менше. Навігація здійснюється схибленою системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

Майже половина компонентів безпілотника виготовлена у Китаї (модулі зв'язку, мінікомп'ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор).

Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш схожим на бораж, що барражує, «Італмас» виробництва російської Zala group.

Нагадаємо, Асоціація українських інженерів презентувала новий багатофункціональний безпілотний катер «Урсула».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Організації
ГУР МОУ
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
20:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
20:02
Російський пропагандист ледь не втратив очі через воду в Донецьку
15:18
Дрони СБУ вразили два склади боєприпасів окупантів на захопленій Луганщині
14:09
На окупованій Луганщині зростає лісова пожежа: місцеві рятувальники не можуть впоратися
13:35
Корупція та «ЛНР»: за що звільнили голову окупованого Айдара
13:21
Окупанти пограбували музеї на захопленій частині Донбасу
13:17
На окупованій Донеччині планували опрісняти воду з Азовського моря: не вийшло
12:32
Сили оборони знищили вантажний поїзд РФ із цистернами під Запоріжжям
16:35
На окупованій Луганщині горить ліс — вогонь підкрався до дач
15:34
В окупованому Єнакієвому згоріла АЗС: окупанти заявили про атаку дрона
11:15
Пушилін вкотре пообіцяв налагодити подачу води, але проблема залишається
07:28
У Донецьку обстріляли місце розміщення російських військ
13:11
Окупаційна влада Донеччини знизила тарифи на воду, але не в Маріуполі
12:06
У Луганську спалюють українські книги, але викладачі зберігають літературу таємно
17:23
З полону повернувся командир тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук
14:05
В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
11:11
РФ готує новий блокпост між Красноперекопськом і Армянськом
10:26
РФ переводить чати жителів ТОТ у месенджер Max для стеження
08:27
Безпілотники атакували окуповане Єнакієве на Донеччині
16:23
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
усі новини
13:26
У Польщі вночі впав та вибухнув невідомий об'єкт
13:08
Українські військові відмовляються від «Калашнікова» на користь гвинтівки UAR-15: у чому її переваги
12:39
До мінімальних показників за літо впала швидкість просування військ РФ в Україні
12:32
СБУ затримала двох інформаторів РФ, які передавали окупантам позиції Сил оборони Слов'янська
11:53
Удари по п'ятиповерхівках у Костянтинівці: під завалами можуть перебувати чотири людини
11:29
У Дружківці FPV-дрони поцілили в автомобіль та по автостоянці: деякі магазини та банки тимчасово припинили роботу
11:27
Російська авіація скинула чотири авіабомби на Костянтинівку: у місті багато пошкоджень
11:17
Окупанти почали використовувати новий дрон з LTE-зв'язком та дистанційним керуванням
11:13
Російські окупанти атакували Слов'янськ: у місті зруйновані та пошкоджені будинки
10:55
Армія РФ обстріляла лікарню у Добропіллі: виникла пожежа
10:41
Армія РФ обстріляла Донеччину понад 30 разів за добу: десятки пошкоджених будинків
10:41
У Костянтинівці з сьогоднішнього дня припиняє роботу «Укрпошта»
10:09
Під час зустрічі на Алясці російська делегація «майже одразу» пішла на поступки — Віткофф
09:50
У Києві та 15 областях підготують десятки тисяч місць для переселенців. Що відомо
09:39
Дружківка: FPV-дрон поцілив у квартиру дев'ятиповерхівки
09:38
ППО вночі збила одну балістичну ракету та 62 БПЛА
09:29
ЗСУ просунулися у Донецькій області – ISW
09:06
Війська Росії за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини: загинула одна людина, ще 10 – поранені
08:56
Російська армія просунулася у Луганській та Запорізькій областях – DeepState
08:53
Нафтопровід «Дружба» відновив роботу після атаки дронів
усі новини
ВІДЕО
Ілюстративне фото У Дружківці FPV-дрони поцілили в автомобіль та по автостоянці: деякі магазини та банки тимчасово припинили роботу
20 серпня, 11:29
Російський генерал Микола Гостєв. Фото: кадр із відео СБУ повідомила про підозру генералу РФ Миколі Гостєву, який наказав вдарити по драмтеатру та пологовому будинку в Маріуполі
19 серпня, 21:27
Російський блокпост у Луганській області. Фото: кадр із відео Прикордонники знищили пункт управління БПЛА та блокпост російської армії на Луганщині
19 серпня, 21:14
Зруйнований залізничний вокзал у Покровську. Фото: кадр із відео В «Укрзалізниці» показали, як зараз виглядає зруйнований залізничний вокзал у Покровську
19 серпня, 20:49
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
19 серпня, 20:10
Російський танк на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів знищили російські танки в укриттях на Лиманському напрямку: кадри
19 серпня, 19:09

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір