Окупанти почали використовувати новий дрон з LTE-зв'язком та дистанційним керуванням

Росія випробовує новий дрон із LTE-зв'язком. Фото: ГУР

Російська армія активно застосовує на фронті новий БПЛА з LTE-зв'язком та можливістю віддаленого управління. Дрон може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна мета для навантаження української ППО. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



«Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу. В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV», — йдеться в повідомленні.



Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу «дельта-крило», подібний до Shahed-131 (Гєрань-1), але дещо менше. Навігація здійснюється схибленою системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.



Майже половина компонентів безпілотника виготовлена у Китаї (модулі зв'язку, мінікомп'ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор).



Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш схожим на бораж, що барражує, «Італмас» виробництва російської Zala group.



Нагадаємо, Асоціація українських інженерів презентувала новий багатофункціональний безпілотний катер «Урсула».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях