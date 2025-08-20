Окупанти почали використовувати новий дрон з LTE-зв'язком та дистанційним керуванням

Російська армія активно застосовує на фронті новий БПЛА з LTE-зв'язком та можливістю віддаленого управління. Дрон може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна мета для навантаження української ППО. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.
«Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу. В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV», — йдеться в повідомленні.
Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу «дельта-крило», подібний до Shahed-131 (Гєрань-1), але дещо менше. Навігація здійснюється схибленою системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.
Майже половина компонентів безпілотника виготовлена у Китаї (модулі зв'язку, мінікомп'ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор).
Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш схожим на бораж, що барражує, «Італмас» виробництва російської Zala group.
