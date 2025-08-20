У Дружківці FPV-дрони поцілили в автомобіль та по автостоянці: деякі магазини та банки тимчасово припинили роботу

Ілюстративне фото

Вранці 20 серпня місто Дружківка Донецької області опинилося під атакою FPV-дронів.

За повідомленням місцевих жителів, один із безпілотників поцілив у автомобіль на проспекті Космонавтів. Через деякий час було атаковано автостоянку біля одного з магазинів у центрі міста — дрон пошкодив дах.

Інформації про постраждалих на цю годину немає.

За повідомленням кореспондента «Новин Донбасу», зараз дрони продовжують барражувати над різними районами Дружківки.

У місцевих пабликах з'явилися повідомлення, що деякі магазини та відділення банків на кілька днів припинили роботу.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 19 серпня, приблизно о 16:45, FPV-дрон влучив у квартиру дев'ятиповерхового будинку на вулиці Космонавтів у Дружківці. Внаслідок влучання пошкоджено квартиру, постраждалих немає.