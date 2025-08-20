Удари по п'ятиповерхівках у Костянтинівці: під завалами можуть перебувати чотири людини

Наслідки удару по п'ятиповерхівці у Костянтинівці. Фото: Донецька ОВА

19 серпня о 10:09 російська авіація скинула чотири авіабомби ФАБ-250 на місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Пошкоджені п'ять багатоповерхових будинків. Внаслідок авіаудару поранення отримала одна людина. Є інформація про одну людину, яка, ймовірно, знаходиться під завалами пошкодженого багатоквартирного будинку.



О 22:45 окупанти авіабомбою ФАБ-250 знову вдарили по місту. Пошкоджені п'ять багатоповерхових будинків, чотири приватні будинки, лікарня, два магазини та кафе. Постраждала одна людина. Зафіксоване пряме влучання у під'їзд багатоквартирного будинку. Є інформація про трьох цивільних, які, ймовірно, перебувають під завалами будинку.

Нагадаємо, що ввечері 19 серпня армія РФ обстріляла лікарню у місті Добропілля на Донеччині, внаслідок чого виникла пожежа.