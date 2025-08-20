СБУ затримала двох інформаторів РФ, які передавали окупантам позиції Сил оборони Слов'янська

СБУ заявила про затримання інформаторів РФ, які могли зливати позиції українських військ

Служба безпеки України затримала ще двох російських інформаторів, які передавали окупантам позиції українських військових Слов'янська та шпигунили за ешелонами ЗСУ. Фігуранти збирали координати для підготовки ракетно-бомбових, дронових та артилерійських атак РФ по Силах оборони. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За даними, на Дніпропетровщині затримано 20-річну мешканку Синельниківського району, яка відстежувала для росіян транзитні зупинки ешелонів ЗСУ. Зокрема, вона встановила біля залізничної колії приховану відеокамеру з павербанком та віддаленим доступом для російських спецслужбистів.





Крім того, на Донеччині викрили інформатора, який наводив керовані авіабомби та далекобійну артилерію загарбників на позиції Сил оборони Слов'янська.



Основними цілями були укріпрайони та склади з пальним та боєприпасами українських військ.



Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за чч. 1, 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань).



Їм загрожує 8 років ув'язнення.



Раніше ми писали, що Служба безпеки України зібрала доказову базу на командувача 4-ї армії Військово-повітряних сил Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Миколи Гостьова.

