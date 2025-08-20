До мінімальних показників за літо впала швидкість просування військ РФ в Україні

Російські війська за минулий тиждень захопили 75,7 кв. кілометрів на території України. Це мінімальна швидкість просування за три літні місяці, свідчать дані українського OSINT-проекту DeepState, повідомляє «Агентство Новини».

Зазначається, що просування ЗС РФ різко загальмувалося напередодні зустрічей Дональда Трампа з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Військові аналітики пов'язали уповільнення наступу з тим, що російські війська уперлися в лінії оборони та зосередилися на захопленні великих міст.

Упродовж літа російській армії вдавалося захоплювати від 92 до 225 кв. км на тиждень, а за минулий тиждень під контроль Росії перейшло 75,7 кв. км. Це мінімум із середини травня, свідчать дані DeepState.

Основний наступ було зафіксовано під Покровськом — 32 кв. км. Ця цифра могла б бути ще більшою, але в середині тижня ЗСУ вдалося зупинити прорив російських військ у районі Добропілля, повернувши близько 12 кв. км території.

Вже у неділю українські джерела опублікували відео із північної частини виступу: у селі Золотий Колодязь українські військові позували з прапорами, у Веселому роботизована платформа та бронетехніка обстрілювали російську піхоту.

Обидва села зачищені українськими військовими, повідомляють українські джерела. Z-блогер Юрій Котенок також написав про повернення сіл під контроль ЗСУ.

«Можна говорити про поступову ліквідацію виступу», — вважає військовий аналітик Ян Матвєєв.

Матвєєв у розмові з «Агентством» також не виключив, що росіяни вперлися у щільну оборону ЗСУ. На його думку, те, що відбувається, може виглядати і як тактична пауза.