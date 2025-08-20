Українські військові відмовляються від «Калашнікова» на користь гвинтівки UAR-15: у чому її переваги

Українські військові стали віддавати перевагу штурмовій гвинтівці UAR-15. Кадр із відео

Бійці ЗСУ почали активно використовувати штурмову гвинтівку UAR-15 — ліцензійну версію американської AR-15, яка виробляється в Україні. Військові зазначають, що нова зброя зручніша, точніша і надійніша, ніж автомати Калашнікова, які досі залишалися основою стрілецького озброєння армії.

Однією з головних причин переходу на інші гвинтівки стала тактика війни, що змінилася, повідомляє видання Forces News.

Найбільшу загрозу для піхоти становлять безпілотники, і бійці тренуються використовувати UAR-15 не лише проти наземних цілей, а й для збивання дронів.

«Війна дуже змінилася. Тепер найбільшу загрозу становлять безпілотники… Ми вчимося, як збивати їх за допомогою UAR-15, щоб зробити наші дії ефективнішими», — розповів боєць Нацгвардії із позивним «Якудза».

За словами військовослужбовців, автомати Калашнікова, які перебували у розпорядженні українських військ, часто були застарілими та в поганому стані.

Штурмова гвинтівка UAR-15 прийнята на озброєння ЗСУ у 2023 році та поступово замінює АК, модернізуючи армію та переводячи її на стандарти НАТО. За даними Міноборони, гвинтівка випускається у кількох модифікаціях, має ресурс ствола до 10 000 пострілів, можливість встановлення глушника та тактичних аксесуарів.

Ще одна перевага зразка — вага. Гвинтівка легша за АК на 600 грамів, що дозволяє військовослужбовцям переносити більше боєкомплекту або спорядження.