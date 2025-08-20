У Польщі вночі впав та вибухнув невідомий об'єкт

На сході Польщі вночі впав та вибухнув невідомий об'єкт. Фото: соцмережі

Невідомий об'єкт впав уночі 20 серпня впав на сході Польщі на кукурудзяному полі. На місці події співробітники поліції виявили обгорілі металеві та пластикові уламки. Про це повідомляють польські ЗМІ.



За неофіційною інформацією, це був безпілотник «Шахед», який використовує армія РФ проти України.



Інцидент стався у селі Осини Луківського повіту. Постраждалих немає.



На місці працює поліція.



«Співробітники поліції охороняють територію, а заходи проводять під наглядом прокурора. Військові та відповідні служби поінформовані», - повідомило головне управління поліції.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 20 серпня запустила по Україні дві балістичні ракети та 93 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 63 цілі.

