Українські військові тяжко поранили генерала РФ на Курщині. Фото: скріншот

Російський генерал-лейтенант Еседулла Абачов, який наказував бомбити та знищувати населені пункти Луганщини, був тяжко поранений. Це сталося в ніч на 17 серпня за 5 кілометрів від міста Рильськ, Курської області. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.



Внаслідок поранення генералу ворожої армії ампутували руку та ногу. Він був терміново доставлений літаком до Москви.



У 2023 році українська прокуратура передала до суду звинувачення стосовно Еседулла Абачова. Російський генерал керував так званим «2-м армійським корпусом народної міліції ЛНР».



Раніше ми писали, що у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що з початку року Сили оборони України вразили 1432 танки та 3087 бойових броньованих машин (ББМ) росіян.

