Російська армія посилює тиск на півночі Донецької області – Сирський

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState

Найбільш «гарячими» напрямками залишаються Покровський, Добропільський та Новопавлівський. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, також російська армія посилює тиск на півночі Донецької області – на Лиманському напрямку.



«Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми й іноді проводять активні дії у відповідь», – заявив головком.

Нагадаємо, що ЗСУ дронами знищили артилерію російської армії на Лиманському напрямку.