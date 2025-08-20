Російська армія посилює тиск на півночі Донецької області – Сирський

Найбільш «гарячими» напрямками залишаються Покровський, Добропільський та Новопавлівський. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, також російська армія посилює тиск на півночі Донецької області – на Лиманському напрямку.
«Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми й іноді проводять активні дії у відповідь», – заявив головком.
Нагадаємо, що ЗСУ дронами знищили артилерію російської армії на Лиманському напрямку.