Росія готує «алібі» для нових ударів по Краматорську: у ЦПД розповіли, що відомо

Вогонь РСЗВ окупантів. Фото: Міноборони РФ

Російська пропаганда готує собі чергове інформаційне «алібі», розповсюджуючи дезінформацію, що Україна нібито «готує серію ударів по Краматорську, щоб звинуватити в них армію РФ». Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації РНБО.



Як зазначили в ЦПД, ця інформація не має нічого спільного з дійсністю та є типовим прийомом російської пропаганди для виправдання власних воєнних злочинів та переведення відповідальності за них на Україну.



«Саме російська армія завдає цілеспрямованих терористичних ударів по цивільних об'єктах в Україні, намагаючись виправдати їх "українськими провокаціями"», – сказали у Центрі.

Нагадаємо, що Росія поширює фейк про мера Курахового Романа Падуна.