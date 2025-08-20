Окупанти гатять по Костянтинівці, тільки за день скинули 10 авіабомб

В прифронтовій Костянтинівці залишаються близько 6800 людей Тільки за 19 серпня росіяни скинули 10 фугасних авіаційних бомб на місто. Крім того, армія РФ використовує FPV-дрони та ствольну артилерію. Про це розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За його словами, ситуація в прифронтовому місті дуже складна, також окупанти контролюють під’їзні шляхи.



«Обстановка дуже складна. Органи влади, підрозділи ДСНС та поліції кожного дня працюють з людьми, щоб вони виїхали з міста. Проте люди виїжджають повільно», — заявив начальник адміністрації.



Варто зазначити, що шелтери з переселенцями у Павлограді переповнені. Наразі жителі Донецької області евакуюються до міста Лозова (Харківська область).



Раніше ми писали, що з 20 серпня 2025 року у місті Костянтинівка Донецької області припиняють роботу відділення «Укрпошти».

