У Краматорську відновлять вуличне освітлення ввечері: подробиці

Вуличне освітлення у Краматорську. Фото: Краматорська міськрада

20 серпня відбулася оперативна нарада щодо стану житлово-комунального господарства міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



На нараді окремо розглянули питання зовнішнього освітлення. З 1 вересня планується поступово відновити роботу систем вуличного освітлення у вечірній час – від настання сутінків до початку комендантської години. У ранковий час доби включення освітлення поки що не передбачається.

