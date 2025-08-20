Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Краматорську відновлять вуличне освітлення ввечері: подробиці

20 серпня 2025, 15:42

У Краматорську відновлять вуличне освітлення ввечері: подробиці

Вуличне освітлення у Краматорську. Фото: Краматорська міськрада Вуличне освітлення у Краматорську. Фото: Краматорська міськрада

20 серпня відбулася оперативна нарада щодо стану житлово-комунального господарства міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

На нараді окремо розглянули питання зовнішнього освітлення. З 1 вересня планується поступово відновити роботу систем вуличного освітлення у вечірній час – від настання сутінків до початку комендантської години. У ранковий час доби включення освітлення поки що не передбачається.

Нагадаємо, що Росія готує «алібі» для нових ударів по Краматорську.

