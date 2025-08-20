Дональд Туск виступив проти вибору Будапешта як місця зустрічі Зеленського та Путіна

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Polskie Radio

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Будапешт, на його думку, буде не найкращим вибором для проведення зустрічі президентів України та РФ.

«Можливо, не всі це пам'ятають, але 1994 року Україна вже отримувала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великобританії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я постарався б знайти інше місце», — написав Туск у соцмережі X.

Підготовку зустрічі Путіна та Зеленського анонсував президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України у Білому домі 18 серпня.

Раніше повідомлялося, що переговори можуть провести в Угорщині. Президент Франції заявив, що особисто він підтримує проведення зустрічі у Женеві.

Офіційно РФ не підтверджувала згоду Путіна на зустріч із Зеленським. Проте AFP із посиланням на джерела повідомило, що президент РФ запропонував провести переговори у Москві.