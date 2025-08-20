Окуповане Єнакієве накрило пилом від місцевого заводу — ФОТО

Жителі окупованого Єнакієвого скаржаться на брудне повітря. Пил коричневого кольору поширюється містом від місцевого металургійного заводу (ЄМЗ). Так, автомобілі, запарковані в районі заводу, вкриті товстим шаром викидів.

Окупаційна влада не коментує ситуацію.

Єнакіївський металургійний завод — одне із найстаріших та найбільших металургійних підприємств Донбасу. Завод збудували наприкінці XIX століття, перші доменні печі розпочали роботу у 1897 році.

Основна спеціалізація — виробництво сталі, прокату, арматури, сортового прокату. Завод входив до складу вертикально інтегрованої групи «Метінвест» українського бізнесмена Ріната Ахметова.

До російської окупації ЄМЗ випускав близько 2,5 млн тонн сталі і понад 2 млн тонн прокату на рік. До 2017 року «Метінвест» ще частково контролював управління та сплачував податки в Україну, але у березні 2017 року, після захоплення угрупуванням «ДНР», завод був «націоналізовано». З того часу українська компанія втратила доступ до активу.

Завод сильно постраждав через бойові дії та економічну ізоляцію. За даними з відкритих джерел, частину обладнання було законсервовано, частину — виведено з ладу або вивезено до Росії.

У 2022–2023 роках виробництво фактично зупинено через нестачу сировини, зруйновану логістику та санкційний тиск.

В окупаційній адміністрації «ДНР» стверджують, що завод працює.