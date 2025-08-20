РФ атакувала Костянтинівку з РСЗВ «Смерч»: троє загиблих та четверо поранених

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: прокуратура

Окупаційні війська 20 серпня обстріляли прифронтову Костянтинівку. Під удари потрапили житловий сектор та місцевий ринок. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



Внаслідок атаки загинули дві жінки у віці 40 та 69 років та 32-річний чоловік. Ще четверо цивільних отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу.





Крім того, у місті пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, торговельні заклади та лінія електропередач.



Раніше ми писали, що 20 серпня о 04.20 російська авіація скинула чотири авіабомби ФАБ-250 на житлові квартали міста Костянтинівка Донецької області.

