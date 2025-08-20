Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Фермер із Донецької області виявився російським шпигуном

20 серпня 2025, 17:55

Фермер із Донецької області виявився російським шпигуном

Житель Донеччини шпигував на користь російських спецслужб. Фото: Донецька обласна прокуратура Житель Донеччини шпигував на користь російських спецслужб. Фото: Донецька обласна прокуратура

На Донеччині винесено вирок чоловікові, який працював на російські спецслужби. Жителя села Комишуваха засудили до 15 років позбавлення волі за співпрацю з ФСБ та зберігання боєприпасів. Таке рішення ухвалив суд за матеріалами Донецької обласної прокуратури.

Історія розпочалася у листопаді 2024 року. Працівник одного із фермерських господарств завів листування у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники». Там він познайомився із жінкою, яка виявилася співробітницею ФСБ. Спілкування швидко переросло у вербування: росіянка доручила йому збирати інформацію про пересування українських військових.

З цієї миті сільський житель став агентом ФСБ. Він відстежував військову техніку у Краматорському районі, фіксував, де саме розміщуються підрозділи Сил оборони у Дружківці та сусідніх населених пунктах. Більш того, передавав координати цивільних об'єктів, чудово розуміючи, що це може призвести до обстрілу та загибелі мирних жителів.

Правоохоронці розкрили його діяльність та затримали. Під час обшуку на території домоволодіння знайшли два магазини до автомата Калашнікова, заряджені шістьма десятками набоїв.

Суд визнав його винним. До оголошення вироку він перебував під вартою, а тепер проведе 15 років за ґратами — із конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала двох інформаторів РФ, які передавали окупантам позиції Сил оборони Слов'янська.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Краматорський район
Організації
Донецька обласна прокуратура
Інше
агент фсб
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:13
Дефіцит палива охопив захоплений Донбас
15:29
Окуповане Єнакієве накрило пилом від місцевого заводу — ФОТО
14:56
В окупації — смертельна ДТП за участю російських військових
20:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
20:02
Російський пропагандист ледь не втратив очі через воду в Донецьку
15:18
Дрони СБУ вразили два склади боєприпасів окупантів на захопленій Луганщині
14:09
На окупованій Луганщині зростає лісова пожежа: місцеві рятувальники не можуть впоратися
13:35
Корупція та «ЛНР»: за що звільнили голову окупованого Айдара
13:21
Окупанти пограбували музеї на захопленій частині Донбасу
13:17
На окупованій Донеччині планували опрісняти воду з Азовського моря: не вийшло
12:32
Сили оборони знищили вантажний поїзд РФ із цистернами під Запоріжжям
16:35
На окупованій Луганщині горить ліс — вогонь підкрався до дач
15:34
В окупованому Єнакієвому згоріла АЗС: окупанти заявили про атаку дрона
11:15
Пушилін вкотре пообіцяв налагодити подачу води, але проблема залишається
07:28
У Донецьку обстріляли місце розміщення російських військ
13:11
Окупаційна влада Донеччини знизила тарифи на воду, але не в Маріуполі
12:06
У Луганську спалюють українські книги, але викладачі зберігають літературу таємно
17:23
З полону повернувся командир тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук
14:05
В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
11:11
РФ готує новий блокпост між Красноперекопськом і Армянськом
усі новини
21:09
Поліцейські вмовили літнє подружжя залишити зруйнований будинок під Запоріжжям
20:21
Ситуація під Добропіллям стабілізована: ворог оточений та відрізаний від постачання
19:31
Мар'яна Безугла подає позов на Регламентний комітет ВР
18:37
CNN: Кремль готовий до переговорів, але без участі Путіна
17:55
Фермер із Донецької області виявився російським шпигуном
17:22
Очільник МЗС РФ заявив, що серед гарантів безпеки має бути Китай
17:13
Дефіцит палива охопив захоплений Донбас
16:43
Українська армія уразила танк та знищила піхоту російських військ на Краматорському напрямку
16:17
РФ атакувала Костянтинівку з РСЗВ «Смерч»: троє загиблих та четверо поранених
16:11
«Білі янголи» евакуювали п'ятьох дітей з села Андріївка Донецької області
15:48
Дональд Туск виступив проти вибору Будапешта як місця зустрічі Зеленського та Путіна
15:42
У Краматорську відновлять вуличне освітлення ввечері: подробиці
15:42
Окупанти гатять по Костянтинівці, тільки за день скинули 10 авіабомб
15:29
Окуповане Єнакієве накрило пилом від місцевого заводу — ФОТО
15:22
Росія готує «алібі» для нових ударів по Краматорську: у ЦПД розповіли, що відомо
14:59
Російська армія посилює тиск на півночі Донецької області – Сирський
14:56
В окупації — смертельна ДТП за участю російських військових
14:33
На Покровському напрямку ЗСУ знищили склад боєприпасів та укриття армії РФ
14:00
ЗСУ дронами знищили артилерію російської армії на Лиманському напрямку
13:57
Українські військові тяжко поранили генерала РФ на Курщині
усі новини
ВІДЕО
Евакуація під Запоріжжям. Скріншот відео Нацполіції України Поліцейські вмовили літнє подружжя залишити зруйнований будинок під Запоріжжям
20 серпня, 21:09
Скріншот відео Ситуація під Добропіллям стабілізована: ворог оточений та відрізаний від постачання
20 серпня, 20:21
Скріншот із відео Дефіцит палива охопив захоплений Донбас
20 серпня, 17:13
Російський танк на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео Українська армія уразила танк та знищила піхоту російських військ на Краматорському напрямку
20 серпня, 16:43
В Андріївці триває евакуація. Фото: скриншот «Білі янголи» евакуювали п'ятьох дітей з села Андріївка Донецької області
20 серпня, 16:11
На покровському напрямі Спартан знищив склад боєприпасів армії РФ. Фото: скріншот На Покровському напрямку ЗСУ знищили склад боєприпасів та укриття армії РФ
20 серпня, 14:33

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір