Фермер із Донецької області виявився російським шпигуном

Житель Донеччини шпигував на користь російських спецслужб. Фото: Донецька обласна прокуратура

На Донеччині винесено вирок чоловікові, який працював на російські спецслужби. Жителя села Комишуваха засудили до 15 років позбавлення волі за співпрацю з ФСБ та зберігання боєприпасів. Таке рішення ухвалив суд за матеріалами Донецької обласної прокуратури.



Історія розпочалася у листопаді 2024 року. Працівник одного із фермерських господарств завів листування у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники». Там він познайомився із жінкою, яка виявилася співробітницею ФСБ. Спілкування швидко переросло у вербування: росіянка доручила йому збирати інформацію про пересування українських військових.

З цієї миті сільський житель став агентом ФСБ. Він відстежував військову техніку у Краматорському районі, фіксував, де саме розміщуються підрозділи Сил оборони у Дружківці та сусідніх населених пунктах. Більш того, передавав координати цивільних об'єктів, чудово розуміючи, що це може призвести до обстрілу та загибелі мирних жителів.

Правоохоронці розкрили його діяльність та затримали. Під час обшуку на території домоволодіння знайшли два магазини до автомата Калашнікова, заряджені шістьма десятками набоїв.

Суд визнав його винним. До оголошення вироку він перебував під вартою, а тепер проведе 15 років за ґратами — із конфіскацією майна.

