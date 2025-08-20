CNN: Кремль готовий до переговорів, але без участі Путіна

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: Кремль

Президент РФ Володимир Путін не збирається зустрічатися із Володимиром Зеленським ні зараз, ні в майбутньому, повідомляє CNN. У Кремлі заявили, що для можливих переговорів може бути направлений помічник президента Юрій Ушаков або глава МЗС Сергій Лавров. Лавров підкреслив, що «будь-які контакти мають бути ретельно підготовлені», що мовою Москви означає відсутність готовності до саміту на найвищому рівні.



На думку експертів, Путін не вважає зустріч із українським лідером ключовою, адже для нього війна — це насамперед конфронтація із Заходом. При цьому Кремль продовжує висувати вимоги, неприйнятні для України, зокрема, проведення виборів до укладення мирного договору.



У виданні наголошується, що Росія може погодитися лише на переговори у розширеному форматі за участі Лаврова або Ушакова, але не на прямий саміт Путіна та Зеленського, щоб «не ризикувати потрапити в “засідку”, зустрівшись із Зеленським, та отримати відмову за всіма своїми вимогами».

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом очільник Кремля Володимир Путін запропонував зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.