Мар'яна Безугла подає позов на Регламентний комітет ВР

Народна депутатка України Мар'яна Безугла. Фото: Facebook

Народна депутатка Мар'яна Безуглая заявила, що подає позов, щоб оскаржити рішення Регламентного комітету Верховної Ради про її усунення від участі в засіданнях. Про це депутат написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Безуглої, комітет уже втретє розглядав те саме питання про її видалення із зали парламенту «за позицію». Нардеп наголосила, що її дії не виходили за межі демократичного процесу.



«Мене звинувачують у тому, що я нібито заважала роботі депутатів, знімаючи засідання Ради у день, коли було офіційно дозволено прямі трансляції. Але до колег, які роками ведуть стріми, питань немає. Також стверджують, що я заважала, тримаючи табличку "Влада — це народ". При цьому блокування трибуни та масові акції з плакатами від "Європейської солідарності" чи "Голосу" нікого не бентежать», — зазначила депутатка.

Вона додала, що Верховна Рада завжди була місцем гострих дискусій, криків і навіть бійок, і це сприймалося як частина політичного процесу. При цьому два попередні випадки усунення депутатів поточного скликання суд уже визнав незаконними. Безугла також заявила про «подвійні стандарти» у парламенті, нагадавши, що екснардепів від ОПЗЖ ніхто не намагався усувати, а депутати, які перебувають під слідством за корупцію, продовжують спокійно відвідувати засідання.

Регламентний комітет 20 вересня підтримав ініціативу про усунення Мар'яни Безуглої за «систематичне порушення регламенту та антисоціальну поведінку». Тепер рішення має розглянути зал парламенту — голосування заплановане на 21 вересня.