Ситуація під Добропіллям стабілізована: ворог оточений та відрізаний від постачання

20 серпня 2025, 20:21

Скріншот відео Скріншот відео

Сили оборони України стабілізували ситуацію на Добропільському напрямку Донецької області. Російські війська, що просунулися на глибину до 15 кілометрів, були заблоковані у так званій «кишці» в районі Золотого Колодязя та Кучерова Яру.

Підрозділи ЗСУ та Нацгвардії, у тому числі «Азов» та 93-та бригада, провели зачистку ключових населених пунктів — Грузькова, Рубіжного, Нововодяного, Петрівки, Веселого та Золотої Криниці. Ворог зазнав тяжких втрат: близько 1300 убитих та поранених, десятки потрапили в полон.

Перші групи росіян чисельністю до 300 осіб були оточені ще 11 серпня, а відправлена на допомогу тисяча військових потрапила під удари української артилерії та дронів. Тепер підрозділи ворога, що залишилися, ізольовані і позбавлені постачання. Експерти зазначають, що РФ розраховувала перетворити Добропілля на логістичний центр завдяки розвиненій шахтній інфраструктурі.

Проте українські військові зірвали ці плани та відновили контроль над ключовою дорогою у регіоні. Незважаючи на успіх, ситуація залишається напруженою: противник продовжує обстріл і перекидає безпілотники та авіацію. На думку військових, для повної ліквідації загрози потрібно остаточно відкинути росіян за межі виступу.

Подробиці дивіться у авторському відео журналістів «Новин Донбасу»

