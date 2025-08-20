Поліцейські вмовили літнє подружжя залишити зруйнований будинок під Запоріжжям

Евакуація під Запоріжжям. Скріншот відео Нацполіції України

На Запоріжжя правоохоронці продовжують вивозити мешканців із прифронтових населених пунктів.



«Бабусю, будь ласка. Хоча б сьогодні. Поїхали», — вмовляє поліцейський. Він стоїть у напівзруйнованому будинку, неподалік чути удари ворожої артилерії. Перед ним — літнє подружжя, яке чинить опір не з упертості, а з болю: як залишити будинок, де минуло ціле життя?



Попри це поліцейським вдається переконати чотирьох місцевих жителів погодитися на евакуацію із села Приморське, від якого залишилися руїни. Люди забирають із собою двох рудих собак — Кнопу та Клепу, яких називають своїми «талісманами».



Правоохоронці під обстрілами та без допомоги GPS-навігації доставляють евакуйованих у безпечне місце.

Нагадаємо, поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуював п'ятьох дітей із села Андріївка Донецької області.