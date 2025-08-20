Через пожежу в районі окупованої Станиці Луганської запроваджено режим НС

Ілюстративне фото

У районі Станиці Луганської спалахнула велика лісова пожежа, площа займання перевищила 500 гектарів.



За даними окупаційного «МНС з ЛНР», вогонь охопив 502 га, з яких понад 430 га складають лісові масиви. В результаті постраждали 306 будівель — дачні будиночки, господарські будівлі, побутівки та сараї.



Пожежу гасять 458 осіб та 58 одиниць техніки, включаючи підрозділи МНС РФ, працівників лісового господарства та представників окупаційної адміністрації. Хоча поширення вогню вдалося стримати, пожежу досі не ліквідовано.



У регіоні запроваджено режим надзвичайної ситуації. Близько 60 людей було евакуйовано. Місцеві жителі повідомляють про перебої з електрикою та відсутністю доступу до інтернету.