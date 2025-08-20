У Кіровському районі Донецька після атаки дрона спалахнув промисловий об'єкт

Атака дрону у Кіровському районі Донецька. Фото із соцмереж

20 серпня 2025 року в Кіровському районі Донецька зафіксовано атаку безпілотника. Місцеві ресурси пишуть, що внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета є постраждалий, якому надали медичну допомогу.

Після атаки дрона на території промислового об'єкту у цьому районі виникло масштабне загоряння. Пишуть, що удар припав по овочевій базі.



Повідомляється про два удари дронами. На північному заході Донецька дрон ВФУ був уражений засобами ППО.

Фото із соцмережі

