В окупованому Донецьку дрон влучив у приватний будинок: виникла пожежа

Ілюстративне фото

Вночі в окупованому Донецьку безпілотник влучив у приватний будинок. В результаті там виникла пожежа. Про це пишуть місцеві паблики. Про район, де сталася ця подія, не повідомляється. Також немає інформації про постраждалих.

Нагадаємо, вночі 20 серпня у Кіровському районі Донецька було зафіксовано атаку безпілотника. Місцеві ресурси пишуть, що в результаті детонації вибухонебезпечного предмета є постраждалий, якому надали медичну допомогу.

Також наголошувалося, що після атаки дрона на території промислового об'єкту у цьому районі виникло масштабне загоряння. Повідомляється, що удар припав по овочевій базі.

Крім того, повідомлялося, що на північному заході Донецька дрон був уражений засобами ППО.