В окупованому Донецьку дрон влучив у приватний будинок: виникла пожежа

Вночі в окупованому Донецьку безпілотник влучив у приватний будинок. В результаті там виникла пожежа. Про це пишуть місцеві паблики. Про район, де сталася ця подія, не повідомляється. Також немає інформації про постраждалих.
Нагадаємо, вночі 20 серпня у Кіровському районі Донецька було зафіксовано атаку безпілотника. Місцеві ресурси пишуть, що в результаті детонації вибухонебезпечного предмета є постраждалий, якому надали медичну допомогу.
Також наголошувалося, що після атаки дрона на території промислового об'єкту у цьому районі виникло масштабне загоряння. Повідомляється, що удар припав по овочевій базі.
Крім того, повідомлялося, що на північному заході Донецька дрон був уражений засобами ППО.
