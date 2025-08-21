В Україні потяги спізнюються більш ніж на дві години

В Україні зафіксовано значні затримки пасажирських поїздів. Після нічної атаки Росії частина потягів прибуває із запізненням на понад дві години, повідомляє «Укрзалізниця».

Згідно з опублікованим графіком на сайті «Укрзалізниці», переважно затримуються потяги, що прямують через Київ до західних регіонів України та звідти.

Також із затримками прийдуть поїзди з Європи та відповідно спізнюються українські потяги до міст Молдови, Польщі та Угорщини.

Нагадаємо, Росія вночі завдала масованого комбінованого удару по всій Україні.