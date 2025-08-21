DeepState: Армія РФ просунулась біля п'яти населених пунктів — у Донецькій та Дніпропетровській областях

На карті DeepState позначено просування російських військ

Російська армія просунулась на Донеччині та на Дніпропетровщині. Противник продовжує атакувати позиції Збройних сил України на Покровському напрямку, який залишається одним із найскладніших на лінії фронту. Про це повідомляють аналітики проекту DeepState у зведенні від 21 серпня.

Зокрема, російська армія мала успіхи у районі п'яти населених пунктів у Донецькій та Дніпропетровській областях.

«Ворог просунувся поблизу Торського, Філії, Запорізького, Маліївки та Вільного Поля», — зазначили аналітики.

Відповідні зміни можна знайти на онлайн-карті бойових дій.

20 серпня боєць Сил оборони із позивним «Мучной» розповів, що ЗСУ витісняють російську армію з Родинського, проте ЗС РФ відхилилися на східний фланг. За його словами, росіяни просунулися поряд із Добропіллям, в районі Гектової Балки.

Військовий 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов 20 серпня повідомляв, що російське угруповання на Покровському напрямку командування посилило підрозділами безпілотників. Вони, за словами військового, шукають позиції пілотів ЗСУ та атакують логістику.