СБУ нагородили за операцію, яка знищила третину стратегічної авіації РФ

СБУ отримала нагороду "Національна легенда України" за операцію "Павутина". Фото: Служба безпеки України

Операцію, під час якої було уражено 41 літак стратегічної авіації Росії, відзначили на державному рівні. Колектив Служби безпеки України отримав президентську нагороду «Національна легенда України» за спецоперацію СБУ «Павутина».



Президент України Володимир Зеленський наголосив, що «Павутина» стала доказом можливостей українських спецслужб та всієї країни. Він висловив подяку всім, хто захищає інтереси держави.



«Ми вдячні нашим воїнам за те, що захищають Україну», — зазначив Зеленський під час церемонії нагородження.



У СБУ нагадали, що операція «Павутина» відбулася 1 червня 2025 року. За допомогою спеціальних FPV-дронів було виведено з ладу 34% стратегічної авіації РФ, яка застосовувалася для ударів по Україні. Загальні збитки Росії оцінені більш ніж у 7 млрд доларів США.

Нагадаємо, Росія відреагувала на операцію «Павутина», «заховавши» свої бомбардувальники на Далекому Сході.