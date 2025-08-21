Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

СБУ нагородили за операцію, яка знищила третину стратегічної авіації РФ

21 серпня 2025, 09:53

СБУ нагородили за операцію, яка знищила третину стратегічної авіації РФ

СБУ отримала нагороду "Національна легенда України" за операцію "Павутина". Фото: Служба безпеки України СБУ отримала нагороду "Національна легенда України" за операцію "Павутина". Фото: Служба безпеки України

Операцію, під час якої було уражено 41 літак стратегічної авіації Росії, відзначили на державному рівні. Колектив Служби безпеки України отримав президентську нагороду «Національна легенда України» за спецоперацію СБУ «Павутина».

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що «Павутина» стала доказом можливостей українських спецслужб та всієї країни. Він висловив подяку всім, хто захищає інтереси держави.

«Ми вдячні нашим воїнам за те, що захищають Україну», — зазначив Зеленський під час церемонії нагородження.

У СБУ нагадали, що операція «Павутина» відбулася 1 червня 2025 року. За допомогою спеціальних FPV-дронів було виведено з ладу 34% стратегічної авіації РФ, яка застосовувалася для ударів по Україні. Загальні збитки Росії оцінені більш ніж у 7 млрд доларів США.

Нагадаємо, Росія відреагувала на операцію «Павутина», «заховавши» свої бомбардувальники на Далекому Сході.

ТЕГИ

Інше
Операція «Павутина»
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
08:54
В окупованому Донецьку дрон влучив у приватний будинок: виникла пожежа
08:29
Окупований Севастополь був атакований безпілотниками: місцеві пишуть про удар по військовій частині
23:13
У Кіровському районі Донецька після атаки дрона спалахнув промисловий об'єкт
22:28
Через пожежу в районі окупованої Станиці Луганської запроваджено режим НС
17:13
Дефіцит палива охопив захоплений Донбас
15:29
Окуповане Єнакієве накрило пилом від місцевого заводу — ФОТО
14:56
В окупації — смертельна ДТП за участю російських військових
20:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
20:02
Російський пропагандист ледь не втратив очі через воду в Донецьку
15:18
Дрони СБУ вразили два склади боєприпасів окупантів на захопленій Луганщині
14:09
На окупованій Луганщині зростає лісова пожежа: місцеві рятувальники не можуть впоратися
13:35
Корупція та «ЛНР»: за що звільнили голову окупованого Айдара
13:21
Окупанти пограбували музеї на захопленій частині Донбасу
13:17
На окупованій Донеччині планували опрісняти воду з Азовського моря: не вийшло
12:32
Сили оборони знищили вантажний поїзд РФ із цистернами під Запоріжжям
16:35
На окупованій Луганщині горить ліс — вогонь підкрався до дач
15:34
В окупованому Єнакієвому згоріла АЗС: окупанти заявили про атаку дрона
11:15
Пушилін вкотре пообіцяв налагодити подачу води, але проблема залишається
07:28
У Донецьку обстріляли місце розміщення російських військ
13:11
Окупаційна влада Донеччини знизила тарифи на воду, але не в Маріуполі
усі новини
13:57
ЗСУ відбили у російських військ більшу частину села неподалік кордону Донеччини та Дніпропетровщини
13:40
Верховна Рада розгляне ініціативу щодо зміни адмінкордонів Донецької та Луганської областей
13:29
Бійці ССО уразили в окупованому Криму потяг із ПММ
12:53
Суд у справі колишнього голови Слов'янська перенесли: лікарі не дали висновку про її стан
12:14
На трасі Дружківка – Краматорськ російський FPV-дрон поцілив у вантажівку
12:00
Зеленський відповів, скільки часу знадобиться Росії, щоб повністю захопити Донбас
11:43
У Лозовій відкрився транзитний центр для евакуйованих із Донецької області
11:37
Армія РФ за три дні втратила понад дві сотні солдатів на Добропільському напрямку – ЗСУ
11:25
Дрони вдарили по НПЗ у Новошахтинську Ростовської області: там спалахнула пожежа
10:57
Українська армія знищила близько 90% російських військових, які прорвалися під Добропіллям – Зеленський
10:26
Внаслідок атаки РФ у Львові пошкоджено десятки будинків, є загиблий та поранені
09:53
СБУ нагородили за операцію, яка знищила третину стратегічної авіації РФ
09:44
DeepState: Армія РФ просунулась біля п'яти населених пунктів — у Донецькій та Дніпропетровській областях
09:35
Російська авіація скинула авіабомбу на Краматорськ: є поранений
09:19
«Азов» не дав російським військам закріпитися у Катеринівці на Торецькому напрямку
09:14
В Україні потяги спізнюються більш ніж на дві години
08:55
ГУР ракетою потопило катер російської армії у Чорному морі: весь екіпаж знищений
08:54
В окупованому Донецьку дрон влучив у приватний будинок: виникла пожежа
08:45
Росія атакувала Костянтинівку, Добропілля, Слов'янськ: загиблі, поранені, десятки руйнувань
08:29
Окупований Севастополь був атакований безпілотниками: місцеві пишуть про удар по військовій частині
усі новини
ВІДЕО
Бійці ЗСУ з українським прапором у Товстому. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили у російських військ більшу частину села неподалік кордону Донеччини та Дніпропетровщини
21 серпня, 13:57
Слов'янськ, Донецька область Верховна Рада розгляне ініціативу щодо зміни адмінкордонів Донецької та Луганської областей
21 серпня, 13:40
Після атаки безпілотників на нафтопереробному заводі в Ростовській області Росії спалахнула сильна пожежа. Фото: ASTRA Дрони вдарили по НПЗ у Новошахтинську Ростовської області: там спалахнула пожежа
21 серпня, 11:25
Знищена російська бронетехніка у Катеринівці. Фото: кадр із відео «Азов» не дав російським військам закріпитися у Катеринівці на Торецькому напрямку
21 серпня, 09:19
Катер російської армії у Чорному морі. Фото: кадр із відео ГУР ракетою потопило катер російської армії у Чорному морі: весь екіпаж знищений
21 серпня, 08:55
Ілюстративне фото В окупованому Донецьку дрон влучив у приватний будинок: виникла пожежа
21 серпня, 08:54

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір