Українська армія знищила близько 90% російських військових, які прорвалися під Добропіллям – Зеленський

Українська армія знищує російських військових, які просочилися через лінії оборони на Добропільському напрямку. Про це на зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Інтерфакс-Україна».
За його словами, там знищені близько 90% окупантів.
«Також у Донецькій області відновлює положення 54-та механізована бригада ЗСУ. Є хороші результати у Луганській області», – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що українська армія «зрізала» виступ російських військ під Добропіллям.