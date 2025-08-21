Українська армія знищила близько 90% російських військових, які прорвалися під Добропіллям – Зеленський

Ситуація під Добропіллям. Фото: карта DeepState

Українська армія знищує російських військових, які просочилися через лінії оборони на Добропільському напрямку. Про це на зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Інтерфакс-Україна».



За його словами, там знищені близько 90% окупантів.



«Також у Донецькій області відновлює положення 54-та механізована бригада ЗСУ. Є хороші результати у Луганській області», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що українська армія «зрізала» виступ російських військ під Добропіллям.