Дрони вдарили по НПЗ у Новошахтинську Ростовської області: там спалахнула пожежа

Після атаки безпілотників на нафтопереробному заводі в Ростовській області Росії спалахнула сильна пожежа. Фото: ASTRA

Вночі 21 серпня безпілотники атакували Новошахтинськ Ростовської області Росія, після чого почалася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Про це повідомляють місцеві канали.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що «в Новошахтинську на одному з промислових підприємств стався спалах. Попередньо ніхто з людей не постраждав. На місці працюють екстрені служби».

Новошахтинський нафтопереробний завод спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, суднового та дизельного палива, прямогонного бензину.

У мережі повідомили, що на місці удару спалахнула сильна пожежа.

«ЗСУ вдарили по НПЗ у Новошахтинську Ростовської області. Почалася пожежа», — написало видання ASTRA.

За даними медіа, щонайменше 5 вибухів пролунало над містом Новошахтинськ, де працює НПЗ. Також у мережі показали кадри наслідків атаки БпЛА.

OSINT-канали відзначають, що Новошахтинський НПЗ в Ростовській області знаходився під обороною кількох російських зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир», а також тактичного зенітного ракетного комплексу «Тор».

Підтвердження атаки по Новошахтинському НПЗ від українських військових ще не надходило.

Нагадаємо, вночі 21 серпня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим: під ударом опинився, зокрема, Севастополь, де прогриміла серія потужних вибухів. У мережі місцеві жителі повідомляли про ймовірну атаку на пункт дислокації російських військових.