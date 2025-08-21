Армія РФ за три дні втратила понад дві сотні солдатів на Добропільському напрямку – ЗСУ

Ситуація на Добропільському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

Сили оборони України продовжують стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



За даними ГШ, внаслідок спільних дій частин та підрозділів ЗСУ та НГУ, які входять до складу 1-го корпусу «Азов» НГУ, російська армія зазнає суттєвих втрат. Тільки за останні три дні безповоротні втрати російських окупантів склали 206 солдатів, санітарні втрати – 73, полонені – один.



«Також окупанти втратили значну кількість техніки та озброєння. За цей період знищені та пошкоджені: три танки, три бойові броньовані машини, 12 гармат, 24 одиниці автотехніки та мототехніки, 35 БПЛА різних типів», – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, українська армія знищила близько 90% російських військових, які прорвалися під Добропіллям.