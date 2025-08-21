Зеленський відповів, скільки часу знадобиться Росії, щоб повністю захопити Донбас

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Росія зараз загалом контролює десь 67-69% Донецької області. Про це на зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Інтерфакс-Україна».



Тобто, за його словами, за майже чотири роки повномасштабної війни росіяни окупували третину Донецької області.



«Розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас – це все балаканина. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще чотири роки», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що українська армія знищила близько 90% російських військових, які прорвалися під містом Добропілля на Донеччині.