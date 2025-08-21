Суд у справі колишнього голови Слов'янська перенесли: лікарі не дали висновку про її стан

Неля Штепа

У Київському районному суді Полтави 19 серпня відбулося засідання у справі Нелі Штепи (Супрун), колишнього мера Слов'янська, яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. На слухання Штепа не прийшла, її адвокати брали участь дистанційно через відеоконференцію.

Про це з посиланням на Харківську обласну прокуратуру повідомляє «Суспільне Донбас». Як розповіла виданню 20 серпня речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна, суд зобов'язав лікарів КНП «Міська лікарня №2» Краматорської міськради провести медичне обстеження Штепи та надати висновок про її стан здоров'я та можливість бути присутньою на засіданнях, у тому числі в онлайн-режимі.



Однак до суду з лікарні надійшов лише перелік захворювань підсудної. Лікарі пояснили, що не можуть дати висновку про її здатність брати участь у процесі, оскільки це виходить за межі їхньої компетенції. Через це слухання перенесли на 27 серпня 2025 року, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у липні Київський райсуд Полтави зобов'язав провести медобстеження Нелі Штепи.