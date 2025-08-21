Верховна Рада розгляне ініціативу щодо зміни адмінкордонів Донецької та Луганської областей

Слов'янськ, Донецька область

До Верховної Ради України внесено законопроєкт народної депутатки Анни Скороход, який передбачає приєднання підконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей до Харківської та Дніпропетровської.

Ініціатива передбачає зміну адміністративно-територіального устрою одразу чотирьох регіонів. За словами Скороход, це рішення дозволить забезпечити безпеку мешканців прифронтових районів та стане гарантією того, що «все буде Україна».



Крім того, парламентарка наголосила, що законопроєкт дозволить скоротити державні витрати: утримання військово-цивільних адміністрацій у Донецькій та Луганській областях коштує бюджету більш ніж 50 млн грн щомісяця. Їхні функції, на її думку, можуть ефективно виконувати структури Харківської та Дніпропетровської областей.

Документ було зареєстровано у парламенті 18 серпня 2025 року. Вже 20 серпня він потрапив до Верховної Ради, а 21 серпня направлений на розгляд профільного комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.