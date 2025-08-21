ЗСУ відбили у російських військ більшу частину села неподалік кордону Донеччини та Дніпропетровщини

Бійці ЗСУ з українським прапором у Товстому. Фото: кадр із відео

Завдяки злагодженим діям 5-ї важкої механізованої бригади ЗСУ під контроль повернута більша частина села Товсте Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро».



За словами військових, завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БПЛА та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату.



Товсте знаходиться неподалік кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, що «Азов» не дав російським військам закріпитися у селі Катеринівка на Торецькому напрямку.