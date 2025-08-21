В Італії затримали українця, який нібито причетний до підривів «Північних потоків» — Spiegel

Поліція Італії затримала українця, який нібито причетний до підривів «Північних потоків». Ілюстративне фото

У четвер, 21 серпня, італійська поліція заарештувала чоловіка, якого вважають причетним до підриву газопроводу «Північний потік». Він був на борту вітрильника, який використовували нападники.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Зазначається, що українця Сергія К. затримано на підставі ордера ФРН на арешт.

За інформацією видання, атаки на газопроводи у вересні 2022 року було здійснено українським командо. Для цього дайверів із орендованої спеціально для операції парусної яхти доставили до трубопроводів, де вони заклали вибухівку на морському дні.

Підозрюваний нібито перебував на борту судна під назвою «Андромеда». Слідчі Генеральної прокуратури Німеччини вважають, що він не належав до групи дайверів. Швидше за все він виконував координуючу функцію.

Розслідування Spiegel також дало підстави вважати, що акцію було санкціоновано українськими збройними силами.

Зазначається, що поки що незрозуміло, коли Сергій К. буде екстрадований до Німеччини.

Нагадаємо, генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини Єнс Роммель у серпні 2024 року отримав ордер на арешт громадянина України, який проживає в Польщі, який проходить підозрюваним у справі про диверсію на системі газопроводів «Північний потік». Про це йдеться у розслідуванні німецьких видань Suddeutsche Zeitung, Die Zeit та ARD.

Повідомляється про зрушання у справі з розслідування вибухів на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік 2» у Балтійському морі. У справі з'явилися троє підозрюваних: Володимир Журавльов та Євген та Світлана Успенські — усі вони уродженці України та працювали в одній київській школі дайвінгу.