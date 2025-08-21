Нацгвардія знищила російський ЗРК на Запорізькому напрямку

ЗРК "С-300В". Скріншот із відео

Бійці 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України успішно знищили російський зенітно-ракетний комплекс «С-300В» на Запорізькому напрямку. Вартість цієї системи оцінюється приблизно у 40 мільйонів доларів. Про це повідомили у Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

Знищений комплекс був ключовим елементом протиповітряної оборони противника. Його ліквідація значно знизила можливості російських військ прикривати свої позиції та техніку.



Крім того, захисники України вивели з ладу ще дві одиниці ворожої техніки та спричинили детонацію всього боєкомплекту.

