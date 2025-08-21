Тиск росіян на північ Донецької області: у ЗСУ розповіли про ситуацію на цьому напрямку

Ситуація на півночі Донеччини. Фото: карта DeepState

Минулої доби понад 30 боєзіткнень відбулося на Лиманському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.



За його словами, це дуже велика цифра для Лиманського напрямку.



«В принципі, якщо брати за напрямками – нічого нового, але значно вища інтенсивність. Підтягнули підкріплення та чинять постійний тиск на українські позиції. Там немає великих населених пунктів, на які ведеться якийсь окремий наступ, але вздовж усієї лінії, насамперед у Серебрянському лісництві, досить активно росіяни добігають», – розповів речник ОСУВ «Дніпро».

Нагадаємо, що 20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що російська армія посилює тиск на півночі Донецької області, зокрема на Лиманському напрямку.